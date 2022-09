Messina: auto prive di assicurazione…, e revisione

Il fine settimana appena trascorso ha visto i Poliziotti delle Volanti impegnati nella consueta attenta attività di controllo del territorio.

Nei giorni scorsi sono state sottoposte a controllo 579 persone e 225 autovetture. Elevate 12 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, delle quali 5 hanno comportato anche il sequestro amministrativo del relativo mezzo. Le sanzioni elevate, specialmente per guida senza assicurazione e mancata revisione, ammontano a circa 10.000 euro.

Le Volanti hanno inoltre proceduto, nel trascorso weekend, all’arresto in flagranza di un quarantanovenne messinese per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 6 soggetti resisi responsabili di diversi reati, tra cui minacce, lesioni e ricettazione. Denunciati, inoltre, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in distinte occasioni, due diversi individui trovati in possesso di coltello e, per lo stesso reato, una donna che teneva un paio di forbici in tasca senza giustificato motivo.

Infine, negli ultimi giorni i Poliziotti delle Volanti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa 5 persone che, in diverse occasioni, sono state trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.