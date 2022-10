Messina: con decreto n. 41 di oggi, il Sindaco Federico Basile ha nominato il dott. Roberto Cicala nuovo Assessore in seno alla Giunta comunale

Il Sindaco Federico Basile con decreto n. 41 di oggi, 31 ottobre 2022, ha nominato il dott. Roberto Cicala nuovo Assessore in seno alla Giunta comunale. Si completa così la composizione dell’Esecutivo di Palazzo Zanca con nove Assessori, oltre che dal Sindaco, ai sensi delle nuove norme in materia di composizione delle Giunte comunali in Sicilia, previste dalla L.R. n. 3 del 09.04.2019.

Dopo la lettura della formula di giuramento dinnanzi al Sindaco e al Segretario Generale Rossana Carrubba, al neo Assessore sono state conferite le deleghe relative al Contenzioso; Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con Patrimonio Messina SpA; Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Gruppo Locale; e Servizi Informativi e Tecnologici.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco Basile ha rimodulate le deleghe assessoriali della sua Giunta che sono state così attribuite: