Messina, Cutè (Presidente del Quinto Quartiere): “Sono state installate le fototrappole…, nel rione di Giostra”

“Dando seguito alla delibera della V Municipalità con la quale il 16 Marzo scorso ha votato all’unanimità la richiesta di potenziamento dei controlli e dei sistemi di videosorveglianza nel territorio della V Circoscrizione, la scorsa notte sono state installate le prime fototrappole a Giostra che monitoreranno le zone oggetto di discariche abusive di rifiuti e faranno scattare le sanzioni previste. Troppi, i soggetti ignoti, che rifiutano di partecipare alla raccolta differenziata, gettando i sacchetti di rifiuti domestici e anche ingombranti, a bordo strada, ovvero nei siti dove prima vi erano ubicati i cassoni per la raccolta indifferenziata dei rifiuti contribuendo al formarsi di numerose discariche abusive”. A darne notizia il Presidente della V Municipalità Ivan Cutè.

Cutè precisa: “un dannoso problema che oltre a comportare oneri di gestione, aumentano i rischi di salubrità e igiene pubblica, mette a repentaglio da un lato la sicurezza sanitaria personale e dall’altro la sicurezza ambientale dell’ecosistema. Un problema da non sottovalutare e che distoglie numerose unità di personale che altrimenti potrebbero essere destinate ad altri servizi come spazzamento e scerbatura. È quasi pronta una richiesta di sollecito, indirizzata all’assessore Musolino, per potenziare il servizio di monitoraggio e repressione degli incivili, come tempo fa aveva proprio promesso di fare. La raccolta differenziata aiuta il territorio a risparmiare le sue risorse e riduce l’inquinamento. Raggruppare i rifiuti urbani in base alla loro tipologia (carta, plastica, vetro, alluminio, frazione organica) risulta fondamentale per garantirne il riciclaggio, con il conseguente riutilizzo delle materie prime, da ciò può arrivare anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento dell’aria; principi che devono essere impiantati nella cultura di tutti i cittadini in ogni modo possibile”.