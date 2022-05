A DIRLO IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI IN COLLEGAMENTO DURANTE LA CONVENTION ELETTORALE ORGANIZZATA IERI POMERIGGIO ALLA SALA MONSIGNOR FASOLA DI VIA SAN FILIPPO BIANCHI, DAL DEPUTATO LEGHISTA DI MONTECITORIO A ROMA NINO GERMANA', PER PRESENTARE LA LISTA A SUPPORTO DEL CANDIDATO FEDERICO BASILE PRIMO CITTADINO PER SICILIA VERA (IL MOVIMENTO CREATO DA CATENO DE LUCA) ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO

“Messina e la Sicilia sono terra di autonomia, di impegno e di orgoglio. Quindi quando gli amici di Messina mi hanno parlato di quello che aveva fatto il sindaco uscente e di quello che vorrebbe fare Federico Basile come prossimo sindaco e del loro progetto di pulizia, merito, trasparenza e competenza ho detto scegliete voi, mi fido di voi. Sono convinto che sarà una fiducia ben riposta perché nella vostra sala c’è il futuro di Messina, della Sicilia e del Paese”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento durante la convention elettorale organizzata a Messina ieri pomeriggio dal deputato nazionale leghista Nino Germanà per presentare la lista a supporto del sindaco di Sicilia Vera Federico Basile.

Salvini ha proseguito: “un conto è dirsi di Centrodestra e poi far seguire alle parole i fatti, noi al livello nazionale ci stiamo sacrificando e stiamo facendo questo percorso di governo con alleati impegnativi spesso sleali per portare l’Italia fuori dalla pandemia e dalla guerra. Prima ad esempio c’era la sinistra che voleva il cessate il fuoco e la Pace e aborriva ogni tipo di guerra e di armi. Adesso noi siamo tra i pochi che chiedono pace in Ucraina e Russia per salvare vite lì e posti di lavoro in Italia. Quelli che parlano di armi e di guerra fanno il male di quei popoli e dei nostri lavoratori”.

“Vi chiedo -ha concluso Salvini – di appoggiare Basile per vincere al primo turno e votare si ai cinque referendum che cambieranno la giustizia. Verrò presto a Messina e non vedo l’ora di incontrarvi, mi complimento con voi per aver scelto una strada difficile. Messina è terra stupenda ma anche di potere, non c’è bisogno di fare nomi e cognomi di chi può promettere favori e assunzioni in cambio del voto. Noi promettiamo solo impegno”.