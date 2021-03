STAMANE, SONO PARTITE DUE SQUADRE DI MEDICI DIVISE NELLA ZONA NORD ED IN QUELLA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE

Messina è tra le prime città…, ad avere iniziato i vaccini a domicilio per gli over 80. Stamane sono partite due squadre di medici divise in zona Nord e zona Sud.

La prima persona anziana vaccinata a casa è stata una donna: la signora Francesca Natoli, di 84 anni (nata l’11 aprile 1936). Al momento le prenotazioni sono circa 1500 per il nostro territorio.

Ecco qualche immagine della signora Natoli che insieme alla sua famiglia ha accolto le dottoresse Marta Giordano e Margherita Messina per la somministrazione della prima dose di Moderna e dato il consenso al nostro ufficio stampa per la pubblicazione di immagini e riprese.

“#RegioneSiciliana #TeamFurnari #Vaccini #Covid”.