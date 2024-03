Messina, il 13 e 14 marzo la quarta edizione del Workshop “Studenti in Carena”, tutte le novità.

Nella giornata inaugurale, presso l’Aula Magna del Rettorato, si alterneranno sul palco pitch tematici, interviste, talk e speaker (17 in totale) di alto profilo nel mondo delle due ruote: Ruggero Arico, Vice President of Confindustria Assafrica and Mediterraneo; Marco Bontempi, Head of HW System and Integration Department presso Rheinmetall Defence; Pietro Caprara, MGP Legacy e Kawasaki; Daniela Cavallaro, Multiphysics Modeling and Simulation Manager – Power & Discrete R&D Technologies Quality, Manufacturing and Technology (QMT)- STMicroelectronics; Marco Coccia, Quality Assurance Manager presso S.I.BE.G. srl – bottler di The Coca Cola Co; Giovanni De Francesco, Mechanical Engineer presso Magicmotorsport e YouTuber; Stefano De Pinto, Principal Vehicle Dynamics Engineer presso McLaren Automotive Ltd; Luca Dusini, Seats Development and Trims Performance Responsible presso Ferrari; Fabrizio Ligi, SAE e Chief Executive Director presso Deanet srl; C. Gionathan Lunetta, Head of Global Technical Service Operations presso Maserati; Carlo Miano, Motorsport engineering consultant; Ettore Oliva, Chassis OEM System Responsible presso Dainisi; Salvatore Pennisi, Head of Global Testing & Technical Relation Pirelli; Andrea Pongiluppi, Electrical Systems and Lighting Manager presso Ducati Motor Holding; Marco Ruffini, Prometeon Tyre Group – Vehicle Dynamics Research Group UniNa e MegaRide; Gabriele Tredozi, consulente Hypertec Solution ed ex Direttore Tecnico di Minardi e Toro Rosso in F1; Alberto Zumbo, Head of Vehicle Dynamics, Simulations and Tire engineering at Audi Sport.

Sarà presente anche il giornalista Marco Perucca Orfei che, a partire dalle ore 10.30, condurrà il “Talk Quattroruote” intervistando i vari ospiti a proposito delle recenti innovazioni in campo sostenibilità nel settore automotive. Giovedì 14 marzo, le attività si sposteranno presso il Dipartimento di Ingegneria UniMe e prenderanno il via in Aula 665 con un seminario tecnico (a cura degli Ingg. Simone Geroso e Davide Pesenti di Siemens) intitolato “Component-Based Transfer Path Analysis: Dalla caratterizzazione del componente alla predizione delle performance NVH dell’intero veicolo”.

La stessa Aula 665 ospiterà, inoltre, un Career Day con la presenza di aziende del campo automotive interessate ad offrire stage, tesi e opportunità lavorative a studenti, laureandi e laureati delle varie sedi universitarie della Sicilia e della Calabria. Le aziende presenti saranno: Dainisi; STMicroelectronics; 4D Engineering; Hypertec; Rheinmetall Defence; ManPower. Con ognuna di esse sarà possibile poter effettuare un colloquio. Aggiornamenti e ulteriori informazioni sono consultabili sui canali social di SIC o sul sito dedicato https://www.studentiincarena.it/