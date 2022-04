Messina…, lo dice in una nota odierna il consigliere del Quinto Quartiere Franco Laimo (Sicilia Futura): “Vengono comminate multe agli automobilisti e sono attuate rimozioni di veicoli nei pressi delle fermate degli autobus, ma manca la segnaletica a terra”

Anche sul territorio della V Circoscrizione fioccano multe e rimozioni coatte di auto nei pressi fermate degli autobus, ma manca la segnaletica a terra.

È vero che la legge non ammette ignoranza, ma alle volte la confusione può fare cadere nell’errore: è quanto è successo nei giorni scorsi sul Viale della Libertà fronte imbarcaderi e nelle scorse settimane anche sul Viale Annunziata, dove carroattrezzi e agenti della Polizia Municipale sono entrati in azione multando e rimuovendo i mezzi in sosta nei pressi della fermata Atm.

Il codice della strada all’art. 158 prescrive un divieto di sosta e di fermata nei 15 metri prima e dopo la fermata degli autobus, detto limite, però, deve essere facilmente individuabile, altrimenti è facile cadere nell’errore A puntare i riflettori sulla vicenda è il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo, il quale fa sapere che ha già scritto ai Dipartimenti competenti nelle scorse settimane al fine di risolvere l’impasse, ripristinando la segnaletica orizzontale relativa alle fermate dei bus Atm, e che se il problema dovesse persistere si procederà a trattare la tematica nuovamente ai lavori di commissione.

Laimo si auspica che legalità e forma vadano di pari passo, al fine di evitare che gli automobilisti possano essere sanzionati quasi “nell’inganno “di una segnaletica assente in tutto o in parte.