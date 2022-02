Messina: Lorena Fulco è stata nominata…, responsabile del Dipartimento “Montagne e Zone Disagiate” di Fratelli d’Italia

Il consigliere della V^ Municipalità Lorena Fulco è stato nominato responsabile del Dipartimento “Montagne e Zone Disagiate” di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina.

La nomina è giunta direttamente dal coordinatore Dott. Pasquale Curró, entusiasta dell’azione politica del consigliere Fulco svolta in molti anni di militanza e consiliatura con particolare riferimento al villaggio di San Michele e del torrente Giostra.

Il consigliere Lorena Fulco ha ringraziato i vertici cittadini di “Fratelli d’Italia” per l’importante nomina, ricordando le molteplici battaglie sostenute per evidenziare i noti disagi vissuti dagli abitanti del villaggio San Michele e dell’intera V^ Municipalità a causa della poca attività di prevenzione svolta in relazione al rischio idrogeologico.