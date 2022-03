Messina: nelle scorse ore a causa del Covid…, è deceduto il professore 79enne Franz Riccobono

IN CITTA' ERA UN PERSONAGGIO MOLTO NOTO, PER LA SUA PROFESSIONE, MA SOPRATTUTTO IN QUANTO SI DISTINSE CON LA SUA COMPETENZA NEL TRATTARE GLI ARGOMENTI DI STORIA PATRIA E QUELLI LEGATI ALLA VARA (LA MACHINA VOTIVA MESSINESE CHE PRIMA DELLA PANDEMIA OGNI 15 AGOSTO... VENIVA PORTATA IN PROCESSIONE DA PIAZZA CASTRONOVO FINO AL DUOMO)