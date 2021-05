Messina: nottetempo ha rubato una pistola oggetti vari ed una divisa (custoditi all’interno di un veicolo) di proprietà di un’agente della Polizia Municipale

IN VIA ENRICO ALDING, I POLIZIOTTI DELLA SQUADRA VOLANTI HANNO ARRESTATO IL 48ENNE C.B.

Un ladro (C.B. di 48 anni), è entrato in azione nelle scorse ore in via Enrico Alding a Messina, nei pressi dell’Istituto Collereale. Intorno alle 10.00, il personale della Squadra Volanti della Questura, è intervenuto seguendo le disposizioni partite dalla Centrale operativa, dopo che una signora (di 55 anni) appartenente al Corpo della Polizia Municipale, aveva riferito di aver subito un furto sulla propria autovettura, parcheggiata.

In particolare era stato trafugato un borsone, contenente, tra l’altro, una pistola d’ordinanza, accessori della propria uniforme e altri effetti personali. Tutto quanto era stato lasciato nel veicolo alle 22.00 della sera precedente, mentre la scoperta è stata fatta l’indomani, alle 07.00, quando la donna si è resa conto che qualcuno aveva mandato in frantumi il finestrino posteriore lato guida. La vittima ha informato immediatamente il Comando di appartenenza, richiedendo successivamente l’intervento delle forze dell’ordine. Sono giunti sul posto anche i funzionari della Sezione Scientifica, che hanno repertato parte di un manico di scopa di legno lungo 44 centimetri e una busta di carta, trovata nell’abitacolo della vettura.

Adempiendo alle rituali procedure che si seguono in simili circostanze, gli operatori della Polizia di Stato hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato in una vicina abitazione privata, mentre la derubata ha formalizzato denuncia presso la competente Caserma ove sono presenti gli ufficiali con la relativa qualifica di Polizia Giudiziaria in grado di ricevere esposti e querele da parte dei denuncianti di fatti criminosi.