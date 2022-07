“Messina o Sparta?”, se lo chiede in un articolo pubblicato oggi 01 luglio 2022 su… https://messina7.it/ il cronista Adolfo De Angeli

Articolo…, tratto da… https://messina7.it… scritto da Adolfo De Angeli!

Oltre 2000 anni fa, per essere spartani occorreva soddisfare un insieme di condizioni. In primo luogo occorreva che entrambi i genitori appartenessero a famiglie spartiati.

Secondo il mito greco, tramandatoci dallo storico Plutarco, i bambini nati da entrambi genitori spartiati venivano esaminati dagli anziani e, se non giudicati idonei fisicamente, abbandonati a morire sul monte Taigeto.

Per divenire effettivamente cittadini bisognava percorrere con successo l’iter educativo previsto. Infine, come abbiamo visto, per rimanere nella condizione di cittadino di pieno diritto occorreva avere un livello di reddito che consentisse di adempiere i propri obblighi: chi non riusciva a soddisfare questa condizione veniva retrocesso tra gli hypomeiones (inferiori), cittadini di seconda classe che, come i motaci, avevano alcuni diritti ma non quelli politici.

Oggi a Messina presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca è stata indetta conferenza stampa delle Associazioni dei familiari dei pazienti affetti Disturbo dello Spettro Autistico, dalle Associazioni cittadine: CittadinanzAttiva, Bambini Speciali ecc. per spiegare alla città perché è stato richiesto l’intervento di S.E. Il Prefetto dopo l’ennesimo stop del procedimento.

Nella richiesta al prefetto Cosima Di stani si chiede che: “Si convochi presso la Prefettura di Messina il Sindaco di Messina, Dott. Federico Basile, il Commissario straordinario dell’ Asp di Messina Dott. Alagna, Il Direttore Generale dell’ IRCCS Neurolesi di Messina, il Direttore del Dipartimento Salute mentale dell’ Asp di Messina Dott. Motta, il Dirigente del Dipartimento servizi Sociali Messina, Dott. Salvatore De Francesco, le Associazioni delle famiglie dei bambini affetti da Disturbo Autistico, l’Associazione CittadinanzaAttiva che ha affiancato le famiglie in questo iter, l’ex Presidente della Commissione Servizi sociali del Comune di Messina Prof Placido Bramanti oggi esperto scientifico dell’Associazione “Bambini Speciali” con l’obiettivo di rappresentarLe i termini della bozza dell’accordo tra gli attori istituzionali e per proseguire l’iter avviato dal Commissario Santoro.