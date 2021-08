I PILOTI DELLA SQUADRA DI VELIVOLI...,SONO ENTRATI IN AZIONE PER SPEGNERE LE FIAMME A CAMPO ITALIA

Dall’allarme al decollo passano al massimo 30 minuti, ma ogni incendio è diverso dall’altro e possono occorrere giorni per domarlo. Una volta raggiunto la zona di lancio scagliano sulle fiamme 6 tonnellate alla volta come delle vere e proprie bombe d’acqua, sganciate a bassissima quota con virate strette.

Così lavorano i piloti dei Canadair, i velivoli antincendio in azione oggi sullo Stretto di Messina per spegnere l‘incendio in località Campo Italia.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.