Messina ospiterà sino al 29 giugno prossimo, i 16 delegati provenienti dalle città europee partner del progetto, Tibi (Spagna), Novo Mesto (Slovenia), Malta, Panevezys (Lituania), Halaszi (Ungheria) e Sofia (Bulgaria): per l’occasione domani, martedì 27, alle ore 9, al Palacultura, nella sala Palumbo le delegazioni straniere dei Paesi aderenti al Green Up, saranno presenti all’incontro di approfondimento del progetto.

A dare loro il benvenuto saranno il sindaco Federico Basile, unitamente al direttore generale Salvo Puccio; l’assessore Francesco Caminiti e l’assessora Liana Cannata; le presidenti di AMAM, Messina Social City e Messinaservizi Bene Comune rispettivamente, Loredana Bonasera, Valeria Asquini e Mariagrazia Interdonato; e il presidente di ATM Giuseppe Campagna. All’incontro prenderanno parte tra gli altri, Domenica Lucchesi presidente ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) sezione di Messina, e il presidente di Arpa Sicilia Messina Giuseppe Cuffari.

“Obiettivo del meeting è promuovere un momento di incontro per fare conoscere, al di fuori dei confini nazionali, le politicies in tema di sostenibilità messe in atto dal Comune e dalle Società partecipate in linea – spiega il sindaco Basile – con le finalità del progetto Green Up volto ad accrescere la sensibilità e il coinvolgimento delle giovani generazioni sui temi della transizione ecologica e di uno sviluppo sostenibile delle città secondo i principi di Messina 2030”.