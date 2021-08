“Messina Restarts”: il dettaglio…, sui provvedimenti viari per lo stazionamento di mezzi

Per consentire lo stazionamento dei mezzi a supporto delle manifestazioni in programma nel cartellone di “Messina Restarts”, che non hanno possibilità di accedere all’interno dell’area di villa Dante, e per evitare intralcio alla circolazione, sono stati adottati provvedimenti viari.

Nelle giornate di sabato 21 agosto, del 2 e 3 settembre, sono derogati le attuali disposizioni che limitano la circolazione ai mezzi con massa superiore a 3,5 e 7,5 tonnellate di raggiungere e lasciare il controviale lato valle di via Catania adiacente villa Dante, dove, per un tratto di 30 metri, è pertanto istituito il divieto di sosta.