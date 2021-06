Messina: sabato 5 Giugno…, è prevista la 4 Edizione della Festa del Tigrotto

All’evento, patrocinato dalla V Circoscrizione, interverranno:

l’Assessore all’Arredo Urbano Dott. Massimo Minutoli;

il Presidente della V Municipalità Dott. Ivan Cuté;

il Presidente della 3a Commissione Consiliare della V Circoscrizione Consigliere Dott. Franco Laimo;

il Dirigente scolastico dell’I.I.S. La Farina/Basile Prof.ssa Caterina Celesti;

il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola Prof.ssa Renata Greco;

il Prof. Antonino Tinuzzo tutor interno del progetto;

il Presidente dell’Associazione dei Genitori per l’Educazione Civile Prof. Sandro Gorgone.

Il Programma prevede:

• alle ore 10.00 l’inaugurazione dell’apposizione dei Bassorilievi decorativi realizzati dagli studenti del Liceo Artistico E.Basile;

• ore 11.30 “Letture a Bassa Voce” (0-6 anni) a cura dei volontari “Nati per leggere” provincia di Messina;

• ore 12.00 Letture per Bambini di ogni età a cura dell’Insegnate Francesca Liotta.

Per l’occasione verranno dunque inaugurati dei bassorilievi decorativi prodotti nell’ambito del progetto PCTO I.I.S. La Farina/Basile presso la stessa area a verde comunale denominata Villetta del Tigrotto, sita in Via Olimpia nelle adiacenze dell’I.C. “San Francesco di Paola” di Messina.

Area questa che grazie alla caparbietà di un gruppo di genitori attivi sul territorio ed alla proficua collaborazione già negli anni scorsi con la V Municipalità, è stata strappata all’incuria e resa fruibile per i più piccoli, e proprio poche settimane fa sono state installate un’altalena e due panchine, grazie al Dipartimento Arredo Urbano e dall’Assessore Massimiliano Minutoli, sensibili alle richieste del Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che ha fortemente voluto valorizzare questa area frequentata da tantissimi bambini che frequentano il vicino Istituto Comprensivo San Francesco di Paola.

La volontà e l’ottima iniziativa dell’Associazione dei Genitori per l’Educazione Civile, capeggiata dal Presidente Sandro Gorgone, assieme agli altri genitori sempre in prima linea per il bene comune, hanno fatto sì che l’area venga sempre mantenuta pulita mediante continua attività di volontariato.

Adesso sì è in attesa dell’installazione di un faro per illuminare l’area nelle ore notturne e di un sistema di videosorveglianza, (anche offerto e donato dalla stessa associazione), affinché si possano evitare atti vandalici da parte di ignoti, che purtroppo già in passato hanno vandalizzato e distrutto giochi, piante arboree ed alberelli piantati proprio dai componenti della stessa associazione.

L’attività scelta per il PCTO che quest’anno ha coinvolto gli alunni della 4^F indirizzo Arti figurative scultura/pittura ha avuto come obiettivo primario, quello della creazione di un collegamento tra la scuola ed il territorio. Più specificatamente, tra gli obiettivi principali è stato inserito l’approfondimento della scultura quale elemento di riqualificazione del contesto urbano pensata e realizzata in situazioni reali. Il progetto si è sviluppato attraverso varie fasi: un’analisi della situazione di partenza con il rilievo dello stato di fatto, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle opere scultoree, la loro installazione nel contesto reale. Il tutto sotto la guida del docente interno prof. Antonino Tinuzzo.

Ente partner del progetto è l’Associazione Genitori per l’Educazione Civile, nella persona del Presidente della stessa prof. Sandro Gorgone (tutor esterno), che ha fornito un fondamentale supporto per la mediazione tra l’operato degli studenti nell’attuazione del progetto e i soggetti preposti che lo hanno reso attuabile nel contesto reale. Il progetto si è concluso con l’installazione dei bassorilievi in terracotta nella Villetta del Tigrotto, piccolo spazio pubblico situato lungo la Via Olimpia in prossimità dell’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola che ricade nella V Circoscrizione “Antonello da Messina”, che saranno dunque inaugurati il prossimo 5 Giugno 2021 alle ore 10.00.