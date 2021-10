Messina si unisce…, a Too Good To Go

Too Good To Go, l’app anti-spreco n.1 in Italia, arriva anche a Messina, dove commercianti e utenti si sono uniti alla lotta contro gli sprechi alimentari. Sono molti i locali della provincia che hanno già aderito all’iniziativa, come la Pasticceria di Pietro, le gastronomie La Buona Forchetta e Al Galletto Rosso, la Panineria Más di Milazzo e la pescheria A Ricchizza Du Mari.

Anche la catena di supermercati specializzati nella vendita di prodotti biologici NaturaSì estende la sua adesione al progetto coinvolgendo il proprio punto vendita di Messina.

La città di Messina si unisce ufficialmente alla rete anti-spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi – che rischiano di essere sprecati – a un terzo del prezzo originale.

Grazie alla vendita delle cosiddette Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, gli esercenti commerciali hanno la possibilità di ridurre gli sprechi e ottenere un piccolo ricavo dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile. Oltre ai negozianti, a beneficiare dell’acquisto delle Magic Box sono poi i consumatori, che acquistano i prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico. Ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 2.5 kg di CO2.

Come dichiarato dal centro di ricerca Project Drawdown, la riduzione dello spreco alimentare è la soluzione n.1 per contrastare il cambiamento climatico* perché consentirebbe di rimanere al di sotto dell’aumento di 2°C, che secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)**, eviterebbe ulteriori danni e problematiche connesse all’innalzamento delle temperature.

Ad oggi, già diversi locali di Messina hanno aderito all’app unendosi alla lotta contro lo spreco di cibo, come la Pasticceria di Pietro con la sua vasta selezione di dolci; nelle Magic Box de La Buona Forchetta si potranno trovare primi e secondi piatti, rustici e tanto altro; la gastronomia Al Galletto Rosso si unisce a questa battaglia fornendo un’ampia gamma di prodotti tipici della cucina messinese; la Panineria Más di Milazzo proporrà invece i suoi panini farciti; anche la pescheria A Ricchizza du Mari si unisce a Too Good To Go offrendo pesce fresco di giornata e prodotti ittici surgelati.

Prende parte al progetto contro lo spreco alimentare anche il punto vendita di NaturaSì presente a Messina, mettendo a disposizione frutta e verdura di stagione ed altri alimenti biologici confezionati.

“Con la sua attività Too Good To Go mira a coinvolgere, sensibilizzare e fornire a tutti gli strumenti per contrastare gli sprechi alimentari, raggiungendo quante più città possibili”, sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

“L’arrivo a Messina conferma il nostro continuo percorso di crescita, dimostrando che solo insieme possiamo riuscire a compiere atti concreti per raggiungere l’obiettivo di un Paese a zero sprechi alimentari”.

Presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada con 44 milioni di utenti, più di 110mila negozi aderenti e 90 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 200 milioni di kg di CO2. In Italia, Too Good To Go da aprile 2019 è stata lanciata ufficialmente in più di 70 città con 15.000 negozi aderenti, 4.700.000 box vendute e oltre quattro milioni e mezzo di utenti registrati.

COME FUNZIONA L’APP TOO GOOD TO GO

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza. L’app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.

Too Good To Go

Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, l’applicazione Too Good To Go è presente in 17 Paesi (Europa, Stati Uniti e Canada), conta oltre 44 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria Magic Box, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è dentro. In Italia Too Good To Go è stata lanciata in oltre 70 città, conta più di 4 milioni e mezzo di utenti, ha permesso di salvare quasi 5 milioni di pasti e di non emettere in atmosfera 11 milioni di kg di CO2.

