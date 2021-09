Messina: un gabbiano ferito, è stato soccorso nelle scorse ore sulla spiaggia del Ringo in viale della Libertà

Un gabbiano ferito, è stato soccorso nelle scorse ore sulla spiaggia del Ringo in viale della Libertà a Messina.

L’esemplare era impossibilitato a muoversi…, per spiccare il volo.

Gli addetti della Sala operativa situata presso la Capitaneria di Porto, su segnalazione di una ragazza che aveva notato l’animale in difficoltà, come si legge in una odierna nota hanno: “inviato i militari della squadra -Mare Sicuro-, per recuperare il volatile che successivamente è stato poi affidato alle cure dei veterinari”.