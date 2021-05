Messina: un incidente frontale auto-moto…, si è verificato sul Viale della Libertà, generando lunghe code di mezzi

Alle ore 8.00 circa della mattinata di oggi…, si è verificato l’ennesimo incidente sul Viale della Libertà a Messina. Sono venuti in contatto (per cause in fase di accertamento) nella accennata circostanza all’incrocio con il Viale Giostra, una Volkswagen Golf di colore nero ed una moto Benelli 250 di colore bianco.

Anche in questo caso, come spesso avviene ha avuto la peggio il conducente dei mezzo a 2 ruote, che è finito sull’asfalto… fortunatamente senza riportare gravi conseguenze ma solo lievi escoriazioni. Sul luogo del sinistro, sono arrivati gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale i quali hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dello scontro e si sono attivati per far fluidificare il traffico congestionato dalle lunghe file (di veicoli) formatesi sulla trafficata arteria cittadina.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.