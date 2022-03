Messina: un’auto si è ribaltata oggi, alle 6.30… coinvolgendo 7 veicoli

LO SCONTRO..., È AVVENUTO IN VIA CATANIA NEI PRESSI DEL MERCATO VASCONE

Intorno alle 6.30 di stamane si è verificato uno spettacolare incidente in Via Catania a Messina, nei pressi dell’ingresso del mercato Vascone;

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due auto di cui una dopo lo scontro si è ribaltata finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata dopo avere colpito altre 5 vetture che si trovavano parcheggiate.

L’intervento del personale sanitario

Sul posto i sanitari del 118 che dopo avere soccorso i feriti, hanno disposto il trasferimento di due di loro presso il vicino Policlinico Universitario “G. Martino” e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro e per fluidificare il traffico congestionato dalle lunghe code di auto formatesi a causa dell’incidente. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto forzare lo sportello bloccato di una delle due auto per far uscire il conducente.