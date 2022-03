Messina Volley, Giovanna Biancuzzo: “La Play Volley è molto agguerrita, ma noi daremo il nostro meglio”

Impegno infrasettimanale per il Messina Volley che, giovedì 17 marzo, affronterà all’Aia Scarpaci la squadra di casa del Play Volley Barcellona. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo provengono dalla vittoria interna per 3-0 contro la Pallavolo Roccalumera e cercheranno di ribadire la vittoria dell’andata contro il team di coach Domenico Fazio.

Nella classifica di Serie C femminile la Play Volley Barcellona occupa la quarta pizza con 20 punti a quattro lunghezza dalle giallo-blu, che però presentano una gara in meno.

“Proveniamo da un’importantissima vittoria in casa – dichiara la banda Giovanna Biancuzzo nel pre-gara – da cui abbiamo ottenuto morale e soprattutto tre punti in classifica. Il Barcellona è una squadra ben organizzata ed all’andata in casa nostra abbiamo conquistato tre punti, ma in casa loro sarà un po’ più difficile. Rispetto alla partita di andata la nostra squadra è un po’ cambiata, ma questo assolutamente non ci demoralizzerà e per questo ci stiamo allenando con costanza e determinazione al fine di portare a casa tre punti. Sicuramente ci troveremo di fronte una squadra molto agguerrita, ma noi cercheremo di dare del nostro meglio”.