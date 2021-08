“MessinaRestarts”: a villa Dante domani…, si terrà il concerto di Samuele Bersani

L'EVENTO SI INSERISCE..., IN UNA SERIE DI PRESTIGIOSI FESTIVAL ESISTENTI IN TUTTA LA PENISOLA

Proseguono gli appuntamenti del cartellone degli spettacoli estivi 2021, promossi dall’Amministrazione comunale. Domani sera, giovedì 12, all’Arena di villa Dante, Samuele Bersani tornerà sul palco con un concerto che si inserisce in una serie di prestigiosi festival estivi della penisola. Un “tour estemporaneo” che attraversa l’Italia e porta la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un crocevia di suoni, tra le note e le storie dei suoi album precedenti e un piccolo assaggio, in una versione completamente nuova, di alcune ‘sale’ di Cinema Samuele, il suo ultimo apprezzatissimo disco.

Non un vero e proprio tour, ma tanti appuntamenti in location bellissime fatti e pensati per dare un segnale di reciproco incontro con il suo pubblico. Bersani si esibirà insieme a 5 musicisti, Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria, con i quali ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani: un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica, e un artista che non ha bisogno di artefatti effetti speciali perché in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi, poetico e diretto, ma capace di colpire con poche note.