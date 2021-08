“MessinaRestarts”: domani sera, domenica 8 agosto a villa Dante…, ci sarà Fiorella Mannoia in concerto

Proseguono gli appuntamenti del cartellone degli spettacoli estivi 2021, promossi dall’Amministrazione comunale. Domani sera domenica 8 agosto, alle ore 21.30, all’arena di Villa Dante, nell’ambito della Rassegna denomianta… “MessinaRestarts”… sarà la volta di Fiorella Mannoia che si esibirà in concerto per reinterpretare live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” che dà il nome al tour e le canzoni più amate del suo repertorio.

Accompagnata dalla sua band composta da Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale, l’artista oltre ai brani del nuovo album “Padroni di niente”, allieterà il pubblico con i suoi intramontabili successi.

«Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – ha dichiarato Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica».