“MessinaRestarts”: lunedì 16 agosto, all’Arena di villa Dante si proseguirà con il cartellone degli appuntamenti dell’Estate 2021

Lunedì 16, all’Arena di villa Dante, i Subsonica in concerto per “MessinaRestarts”, il cartellone degli spettacoli estivi promossi dall’Amministrazione comunale. Il gruppo rock elettronico è nato a Torino nel 1996 dall’unione di Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista) sostituito poi da Vicio nel 1999.

Felici di annunciare il loro ritorno sui palchi dal vivo con il tour estivo che li porterà a suonare in tutta Italia, i Subsonica hanno sottolineato l’immenso piacere nel “rivedere al lavoro la nostra crew di tecnici con cui torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo ‘Subsonica’ dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”.