Messinaservizi…, annuncia l’avvio da domani 29 giugno fino all’uno luglio del servizio di disinfestazione di insetti nocivi e zanzare nell’area Centro della città.

Il 29 giugno gli operatori di Messinaservizi Bene Comune saranno a S. Paolo – via La Farina (da viale Europa a Stazione) – Case Basse S. Paolo – Messina 2 – Stazione fondo Pugliatti – Villa Contino – Camaro sup. (viale Ruggeri) – interno via del Santo – presso Pompieri – Mito – presso Piscina – Torrente Luce – presso UPB Cortina (fino ad imbarcadero) – Valle degli Angeli – via Tranquilla – via Candore – via S. Cosimo alta.

Mercoledì 30 giugno gli operatori di Messinaservizi saranno a Provinciale – Circonvallazione dx/sx – interno S. Marta – sotto Provinciale – Viale Boccetta – Salita Montesanto – Via Croce Rossa – via Gagini – Via Carrai – via S.Giovanni – presso Boer – presso C.G.I.L – presso Municipio via Romagnosi.

Giovedì 1 luglio il servizio di disinfestazione verrà svolto a Bisconte – via T. Cannizzaro – Scalinate Boccetta – Cataratti – Gravitelli – scalinate XXIV Maggio – Via Polveriera – via XXIV Maggio – Case Vecchio Macello – Montepiselli – Corso Cavour – presso Boner – Via C. Battisti – via del Santo – via Palermo – discesa Palmara – viale Giostra – Camaro S. Luigi – Via S. Marta – Piazza del Popolo – via del Carmine.

Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. La disinfestazione sarà annunciata sui media e sulle pagine social Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni.