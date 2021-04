NON VENNERO TOLTI IN ATTESA CHE FOSSERO RITIRATI I MASTELLI

Messinaservizi Bene Comune annuncia, che a partire da domani, martedì 20 Aprile, eliminerà gli ultimi cassonetti filo strada in alcune strade della zona 3 (zona arancione) dell’Area Centro, dove erano stati ancora lasciati nonostante fosse iniziata la differenziata, in attesa che venissero ritirati i mastelli o fossero consegnati i carrellati nei condomini che non avevano provveduto in tempo a farne richiesta.

Quindi domani, 20 aprile, i cassonetti saranno eliminati sul Viale Italia, da via Ducezio a bivio Noviziato Casazza – Acqua del Conte, e in Via Ducezio fino a via Sciva (Casa Serena); da Noviziato Casazza a piazza d’Armi (Montepiselli).

Venerdì prossimo, 23 Aprile, i cassonetti verranno tolti sul Viale Italia, da via Noviziato Casazza al Viale Europa, da via Noviziato Casazza a Piazza Trombetta- Via S Marta; da piazza Trombetta fino a Fondo Pistone; infine a Bisconte Catarratti, da via polveriera- Strada Militare e da Piazza d’Armi a rivendita Tabacchi.

Martedì 27 Aprile, le strade liberate dai cassonetti saranno via Comunale da bivio Bisconte fino a piazzetta Camaro – S. Luigi,- via Annibale da bivio Sivirga – S.Anna, Mito- Torr.Luce- Camaro Sup- stazione punto verde al semaforo autostrada. Le prenotazioni per ritirare i kit del porta a porta, per i condomini che ancora ne fossero sprovvisti ,sono sempre attive telefonando al n. 3336154097.

Lunedì 3 maggio infine, inizieranno ad essere eliminati i cassonetti nella zona 4 (zona gialla), per raggiungere finalmente il 100% della città.