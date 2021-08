Messinaservizi Bene Comune, i sindacalisti Francesco Fucile della FP CGIL e Michele Barresi della Uiltrasporti affermano oggi in una nota congiunta: “No all’ammortizzatore sociale per i lavoratori”

“LA PRESUNTA CRISI FINANZIARIA AZIENDALE, E' FORSE DA CERCARSI IN SCELTE GESTIONALI DISCUTIBILI O ERRATE DI QUESTO MANAGEMENT, E PER TALE MOTIVO INVITIAMO L’AZIENDA A PORRE IN ESSERE SOLUZIONI DIVERSE”

“La MSBC ha avviato la procedura di confronto per attivazione del FIS per 28 settimane ma il verbale di confronto del 09.08.2021 si chiude negativamente. La FP CGIL e la Uiltrasporti hanno richiesto unitariamente alle altre OOSS, l’esame congiunto a seguito dell’attivazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali (FIS) da parte aziendale per tutti i lavoratori di MSBC comunicata in data 3.8.2021”.

“L’esame si è svolto ieri 9 Agosto 2021 e la procedura si è conclusa negativamente, dichiarano Francesco Fucile, Carmelo Pino e Michele Barresi dirigenti sindacali della FP CGIL e Uiltrasporti”.

“FP CGIL e Uiltrasporti si dichiarano contrarie all’applicazione di ammortizzatori sociali ritenendo insussistenti le motivazioni comunicate con nota del 3.8.2021 dalla MSBC legate ad una presunta crisi aziendale derivante dalla situazione epidemiologica e reputano infondato il ricorso agli ammortizzatori sociali avanzato con causale “COVID19 – DL 41/21”. Siamo inoltre costretti a denunciare, dichiarano i Segretari generali di FP CGIL e Uiltrasporti, la reiterata violazione delle relazioni industriali da parte aziendale che, nonostante le ripetute richieste di attivazione di “Esame congiunto” (in ultimo nota del 22.4.2021 delle OOSS FP CGIL e Uiltrasporti) ed il mancato rispetto dell’art 1 comma C del vigente contratto nazionale”.

“In questi ultimi mesi abbiamo richiesto inascoltati il dovuto confronto con le OOSS su tematiche inerenti:

• modifiche strutturali dell’assetto organizzativo;

• politiche occupazionali;

• attivazione di nuovi servizi e segmenti di mercato;

• contratti di appalto e affidamento esterno;

• programmi operativi aziendali ai fini dell’attuazione del Contratto di servizio;

• piano industriale e pianta organica”.

“Oggi l’applicazione di ammortizzatori sociali è ritenuta dalla FPCGIL e Uilttrasporti una modalità per “fare cassa” e rimediare, con ogni probabilità, ad errori gestionali che trovano responsabilità certamente altrove e non nell’indiscutibile impegno profuso dalle maestranze di MSBC. Aver negato, volutamente, al sindacato per troppi mesi, il diritto-dovere di vigilare attraverso un confronto sulle tematiche sopra citate, così come previsto dal contratto, non consente di avere una esatta cognizione sullo stato economico-finanziario dell’azienda e palesa una carenza di trasparenza nei confronti delle parti sociali e della cittadinanza. Ad oggi, ci risulta solo da dichiarazioni stampa del socio unico Sindaco di Messina e dell’amministrazione aziendale, che presunte difficoltà economiche per l’anno 2021 derivino dalla reiterata bocciatura del Piano Economico Finanziario da parte del Consiglio Comunale di Messina. Tuttavia, appare contradditorio e poco chiaro, l’avvio di procedure di ammortizzatori sociali dovuti invece alla crisi epidemiologica con causale Covid19 così come comunicato da MSBC. Ad oggi riteniamo che i livelli produttivi di MSBC non giustifichino il ricorso ad ammortizzatori sociali e tale tesi è avvalorata dal massiccio ricorso ad affidamenti esterni per svariate attività che evidentemente l’azienda non riesce a svolgere con proprie maestranze; allo stesso tempo riscontriamo una grande mole di lavoro straordinario”.

“Riteniamo che, continuano Fucile e Barresi, nonostante la bocciatura del PEF 2021, il ritorno ai valori del precedente piano, consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e non giustifichino il ricorso al FIS, e pertanto la presunta crisi finanziaria aziendale è forse da cercarsi in scelte gestionali discutibili o errate di questo management, e per tale motivo invitiamo l’azienda a porre in essere soluzioni diverse. La FP CGIL e la Uiltrasporti si dichiarano, pertanto, contrari all’applicazione degli ammortizzatori sociali per il personale di MSBC, e ove l’azienda intenda avvalersi, sotto propria responsabilità, del FIS con causale Covid19 al fine di procedere senza l’accordo con il sindacato, si diffida dal causare discriminazioni e/o danni economici ai dipendenti, garantendo l’attuale retribuzione, una equa distribuzione nelle qualifiche e nell’alternanza dei periodi di FIS al fine di garantire anche la maturazione dei ratei di 13° e 14°”.