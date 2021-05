“Messinaservizi Bene Comune, in risposta alla critiche del consigliere di circoscrizione Geraci precisa che in città il servizio di raccolta porta a porta è stato previsto e viene svolto con la stessa modalità per tutti. Non ci sono villaggi di serie A e altri di serie B”. Dice così, in un comunicato odierno, il presidente della Società Giuseppe Lombardo.

Lombardo aggiunge: “al consigliere Geraci, come facciamo e abbiamo sempre fatto con tutti i consiglieri delle 6 Circoscrizioni, abbiamo sempre dato in ogni sede e in ogni occasione la massima disponibilità e spiegato che il servizio porta a porta funziona se collaboriamo tutti, soprattutto nella fase iniziale, cittadini, operatori e istituzioni locali. Non può essere un ritardo che, avviene soprattutto nel giorno della plastica per la grande quantità di esposizione, a determinare affermazioni catastrofiste. Altrettanto avviene anche il giorno dell’indifferenziata dove troviamo grandi quantità di rifiuti differenziabili ma che finiscono nella indifferenziata solo perché non si vuole fare la differenziata in modo adeguato nelle zone già avviate da oltre un anno”.

Lombardo prosegue e conclude: “ancora più complicata la situazione dove il servizio è stato avviato solo da qualche settimana. Ricordiamo infine sempre e soprattutto a chi si è approcciato a questo nuovo servizio da pochi giorni che l’esposizione deve sempre essere fatta con il mastello per le utenze singole e nei carrellati per quelle condominiali, perché sui sacchetti senza mastello verranno applicati i bollini e saranno oggetto di controllo da parte dei vigili. Quindi, per rassicurare più che il consigliere i cittadini, ci teniamo a precisare che sia il sottoscritto, che tutto il management della Msbc, fino all’ultimo degli operatori sono e saranno sempre a loro disposizione per migliore il servizio. In conclusione si ribadisce che sono disponibili sempre tutti i canali che conosce bene anche il consigliere Geraci, che invito nuovamente a utilizzare come hanno fatto tutti i suoi colleghi degli altri quartieri, per segnalare eventuali disservizi”.