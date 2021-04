Messinaservizi Bene Comune per la festività dell’uno maggio comunica che il servizio della differenziata porta a porta sarà regolare, mentre nella zona 4 dell’Area Centro, dove ancora ci sono i cassonetti filo strada per la raccolta indifferenziata, domani 30 Aprile non si potrà conferire perché prefestivo, mentre l’uno e due maggio si potrà conferire regolarmente nei cassonetti stradali. Inoltre le isole ecologiche l’1 maggio resteranno chiuse.