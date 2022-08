SONO QUESTE LE PAROLE (SCRITTE IN DATA ODIERNA SULLA PAGINA FACEBOOK DI RTL 102.5) AI PRIMI GIORNALISTI CHE RAGGIUNSERO AL TELEFONO L’ALLORA SINDACO DI AMATRICE, SERGIO PIROZZI, IL QUALE RACCONTO' DI UNA CITTADINA CHE NON C’ERA PIU', DISTRUTTA ALLE 3:36 DA UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 6,2 IN QUEL MALEDETTO 24 AGOSTO DI SEI ANNI FA

Metà paese non c’è più: “c’è gente sotto le macerie…, le strade di accesso al paese sono bloccate e serve liberarle per permettere ai soccorritori di arrivare in centro”. Queste le parole ai primi giornalisti che raggiunsero al telefono l’allora sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, il quale raccontò di una cittadina che non c’era più, distrutta alle 3:36 da una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 in quel maledetto 24 agosto di sei anni fa.

Si conteranno 299 vittime totali dopo il sisma. Oggi invece, l’attuale sindaco Giorgio Cortellesi reclama a gran voce le responsabilità della politica che hanno abbandonato le popolazioni colpite dal sisma.