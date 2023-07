COSÌ HA SCRITTO IL FINANZIERE IN UNA NOTA CHE APPARE SUL SITO INTERNET... WWW.RETEDELDONO.IT, NELLA QUALE HA SPIEGATO CHE L'8 LUGLIO SCORSO SAREBBE PARTITO DALLA SICILIA... E CHE OGGI SABATO 15 LO HA VISTO PERCORRERE LA TAPPA DA ORBETELLO A CECINA... DEL SUO 'VIAGGIO PER LA VITA'

“Mi chiamo Gasparino La Rosa e sono un Maggiore della Guardia di Finanza: purtroppo, poco più di un anno fa, un nemico alieno e privo di emozione mi ha tolto una delle cose più belle che la vita mi aveva donato, la mia giovane e amata moglie”. Così ha scritto il finanziere in una nota che appare sul sito internet… www.retedeldono.it, nella quale ha spiegato che l’8 luglio scorso sarebbe partito dalla Sicilia… e che oggi sabato 15 lo ha visto percorrere la Tappa da Orbetello a Cecina… del suo ‘Viaggio per la vita’!

In tal modo prosegue il testo: “lei ha affrontato a testa alta il lungo ed estenuante combattimento, senza mai buttare la spugna e cercando di volta in volta di arrivare al round successivo, pur sapendo che l’incontro si sarebbe concluso con un knockout a favore dell’avversario”.

Ha aggiunto La Rosa: “il suo più importante coach (la ricerca) le ha consentito di rimanere in piedi il più a lungo possibile e, in alcuni round, le ha dato anche la speranza di poter vincere. Sono sicuro che le farebbe molto piacere se lo stesso allenatore, con tecniche innovative, potesse donare ad altri le speranze di vita che lei non ha avuto”.

La Rosa ha concluso: “animato da questo spirito, ho deciso di intraprendere una temeraria impresa che potrebbe contribuire a far crescere le capacità del coach”.