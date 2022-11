“Mi chiamo Marisa, ho 56 anni e sono originaria di Messina”. Lo ha scritto nel Gruppo Facebook ‘Crimini e follie delle Istituzioni (Bambini, Donne, Famiglie devastate)’ e sul suo Profilo… nella serata di domenica 30 ottobre 2022 la signora Busa.

Ecco un appello diffuso dalla predetta: “cerco mia figlia Francesca, nata il 16/06/2003 all’ospedale Piemonte di Messina. E’ rimasta con me fino all’età di 5 anni, quando la mattina del 3/11/2008 all’uscita dall’asilo non l’ho più trovata. Le insegnanti mi hanno riferito che gli assistenti sociali l’avevano prelevata per portarla in un istituto di Galati Mamertino, poiché in quel periodo io e il mio ex compagno avevamo problemi economici, in quanto disoccupati. Non ho più saputo nulla di lei, ho provato a cercarla rivolgendomi direttamente agli operatori dell’Istituto, i quali hanno respinto la mia richiesta, dichiarando che la bambina non dovesse più avere rapporti ne’ con i genitori né con il resto della famiglia”.

Così…, si conclude il testo: “oggi Francesca ha 19 anni, ed io sto provando a rintracciarla attraverso i social, non per stravolgerle la vita, ne’ per sottrarla alla famiglia adottiva, ma per farle sapere che non l’ho abbandonata, che l’ho sempre portata nel mio cuore, che le voglio bene e che vorrei riabbracciarla. La legge non mi consente di cercarla, in quanto dovrebbe essere Francesca a farlo. Quindi vi chiedo di condividere il più possibile questo appello. Aiutatemi a ritrovarla, grazie a chi lo farà”.