Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Migliaia di prodotti potenzialmente pericolosi per il consumatore sono stati sequestrati in un emporio di Carini. Erano tutti privi della certificazione del marchio della comunità Europa, e per il titolare sono scattate pesante sanzioni amministrative. L’operazione è stata portata avanti dalla locale tenenza della guardia di finanza nell’ambito dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal comando provinciale di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti.

I numeri dell’operazione

Ad essere stati sequestrati oltre 154 mila articoli sprovvisti del marchio Ce. In particolare, le fiamme gialle durante un controllo presso un emporio carinese hanno sequestrato 154.630 articoli di diversa natura, dagli accessori per la cura della persona sino a strumentazione elettrica a basso voltaggio, ritenuti non sicuri, in quanto sprovvisti del marchio Ce attestante la conformità del prodotto.

La violazione al codice del consumo

Ad essere stata violata anche la norma inerente il “codice del consumo”, regolata da un decreto legislativo del 2005. Per questo i militari hanno segnalato alla locale camera di commercio il titolare dell’impresa e sottoposto a sequestro amministrativo la merce non a norma. Prevista una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di circa 30 mila euro. “Continuano, incessanti, – si legge in una nota del comando provinciale – i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme”.