“Migliorate le condizioni salariali di chi lavora nel settore della sicurezza…, dopo gli impegni assunti lo scorso anno al momento del rinnovo del contratto nazionale del settore della vigilanza privata, grazie ai diversi incontri avvenuti tra i sindacati e il Ministero del Lavoro, oggi si sono poste le basi per raggiungere l’accordo sui salari del comparto che saranno adeguati in modo congruo e proporzionato a quelli del settore”. Lo afferma in una nota di oggi 17 febbraio 2024… Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.

Figuccia conclude: “concordo perfettamente con le parole del sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, commissario della Lega in Sicilia, quando ribadisce che la contrattazione collettiva rappresenta lo strumento più efficace ed autorevole per la disciplina della retribuzione minima, rispetto a qualsiasi forma di imposizione legislativa”.