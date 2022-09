Milazzo, “Festival dello sport” da giovedì a domenica al Tono

Un altro weekend lungo ricco di appuntamenti, per gli amanti dello sport e non solo. Da giovedì 8 a domenica 11 al Tono si svolgerà infatti il Festival dello sport organizzato dall’associazione culturale San Martino Fest col patrocinio del Comune.

Lo slogan della manifestazione – come sottolinea l’assessore allo sport, Antonio Nicosia che ha condiviso l’iniziativa – sarà “Lo sport per educare e divertire”: infatti, così come deciso dagli organizzatori l’obiettivo non è solo quello di promuovere dei momenti di conoscenza delle varie attività proposte, ma anche quello di apprendere e rispettare i valori etici e sociali che lo sport insegna ai praticanti di tutte le fasce di età (dai bambini agli adulti).

“Una splendida occasione per i tanti bambini e ragazzi partecipanti – conclude Nicosia – che per qualche giorno avranno l’opportunità di trasferirsi dalle palestre e dai campi da gioco al meraviglioso sfondo della ‘Ngonia, così da svolgere all’aperto le loro amate attività sportive.

Il programma prevede giorno 8 e 9, a partire dalle ore 17:00, allenamenti di calcio, basket e pallavolo, suddivisi per diverse fasce di età, a cura delle società: Folgore, Milazzo Calcio, GiFra, Don Peppino Cutropia, ASD Volley 96, CSI Milazzo e Svincolati Milazzo. Sabato 10, a partire dalle ore 10, è prevista la conclusione e premiazione di tutti i bambini partecipanti; dal pomeriggio, poi, piazza ‘Ngonia Tono si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto con allenamenti di Crossfit, Functional Training, Nordic Walking a cura del gruppo “Ama Camminare in sintonia”, Pilates, Yoga, MMA, Softair, Tennis Tavolo e Jiu Jitsu Brasiliano. Domenica 11 è prevista infine un’esercitazione di apnea e sub con bombola a cura della “Capo Milazzo Diving Center”, oltre a prove sup, kayak e canoe. Ad aderire all’iniziativa le palestre: Officine, Dream Fitness, Phisico Mania, Crossfit Milazzo, Crossfit Scarab, RS Budokan Real Combat e ASD Libertas Zaccagnini, con la partecipazione dell’Associazione “Il Promontorio di Capo Milazzo” e del gruppo Swimblu Milazzo.