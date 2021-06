Mirati servizi di contrasto al fenomeno dell’ambulantato abusivo sono stati effettuati ieri nel comune di Taormina da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Il personale impegnato nei controlli ha proceduto ad elevare sei verbali per assenza della prevista licenza, due verbali per esercizio dell’attività in area pubblica in violazione delle limitazioni previste dal Sindaco, due verbali per violazione al Codice della Strada ed ulteriori sei verbali per omessa installazione di misuratore fiscale.

Sei, infine, i provvedimenti amministrativi di sequestro. Più di trecento chilogrammi di frutta e ortaggi, quasi un centinaio di angurie ed oltre cento uova di gallina sono andati in beneficenza.

