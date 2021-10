DOPO AVER PRESENTATO “SANTIAGO, ITALIA” NELL’APRILE 2019, [VEDI FOTO] IL REGISTA SALUTA IL PUBBLICO VENERDI' 15 OTTOBRE, ALLE 16:00, ALL’AUDITORIUM FASOLA DI VIA S. FILIPPO BIANCHI N. 30: PARTECIPERA' AL DIBATTITO RISPONDENDO ALLE DOMANDE DEI PRESENTI CHE VERRANNO POSTE A MARGINE DELLA VISIONE DEL FILM, IN CONCORSO AL FESTIVAL DI CANNES E TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO DELLO SCRITTORE ISRAELIANO ESHKOL NEVO

Nanni Moretti torna alla Multisala Apollo di Messina e presenta il suo ultimo film: “Tre piani”.

Dopo aver presentato “Santiago, Italia” nell’aprile 2019, [vedi foto] il regista saluta il pubblico venerdì 15 ottobre, alle 16:00, all’Auditorium “Fasola”, in via S. Filippo Bianchi n. 30: parteciperà al dibattito e risponderà alle domande del pubblico dopo la visione del film, in concorso al Festival di Cannes e tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo.

Si tratta di un’iniziativa a cura della Multisala Apollo e dell’associazione culturale “ApolloSpazioArte” di Loredana Polizzi.

Per informazioni e prenotazioni il sito è: