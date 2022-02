Nasce…, il primo nucleo di donne fondatrici di Terziario Donna Confcommercio Messina, un gruppo di donne che hanno accettato con responsabilità di donare la loro capacità per lavorare a progetti di crescita e sviluppo per tutto il nostro territorio, sia cittadino che provinciale.

Sono: la presidente Sabrina Assenzio ed il gruppo di imprenditrici e professioniste formato da… Carlotta Andreacchio, Marcella Barlassina, Maria Grazia Celona, Maria Grazia Maletta, Rosanna Mortelliti , Moravia Paratore, Rosaria Plutino, Angela Tricarico e Veronica Vorzitelli. La segretaria è Cristina D’arrigo.

“La caratteristica delle donne imprenditrici sono sempre la generatività, l’inclusività e la tenacia”. Ha dichiarato la presidente Sabrina Assenzio.

Ha proseguito e concluso la Assenzio: ”questo gruppo di imprenditrici e professioniste nasce nel segno del Nuovo Umanesimo, già in ottica di conversione digitale ed ecologica. Sono donne generatrici di progettualità di rete per tutto il nostro territorio, andando nell’unica direzione possibile: quella di un’economia integrata con l’ambiente e con il sociale, che sostenga le pari opportunità di genere. Confcommercio terziario Donna non è un gruppo di singoli ma un organismo multidisciplinare. I primi temi sul tavolo di lavoro saranno l’implemento dei servizi di digitalizzazione, la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, la promozione della cultura e dell’ambiente ed una maggiore inclusione della provincia nelle dinamiche progettuali cittadine”.

Una volta al mese il gruppo di lavoro terrà una riunione itinerante, un tavolo progettuale che si terrà nelle zone da valorizzare o recuperare del nostro territorio, sempre a contatto diretto con i lavoratori e i cittadini.