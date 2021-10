IL SESSANTACINQUENNE A.J., E' STATO ARRESTATO E POSTO AI DOMICILIARI, DAI CARABINIERI DI ROCCELLA JONICA CHE HANNO AGITO CONTRO DI LUI PER IL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nascondeva all’interno di una stalla di sua proprieta’ 760 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere suddivisa in dosi e venduta. Un sessantacinquenne A.J. e’ stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Roccella Jonica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, nell’ambito di servizi volti alla ricerca di armi, droga ed esplosivi, hanno trovato la sostanza stupefacente all’interno di alcuni sacchetti di plastica.