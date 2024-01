Negli ultimi giorni, la sanità messinese è stata protagonista di un evento straordinario che ha segnato un importante passo avanti nella vita di otto persone in lista d’attesa per un trapianto di organi. In meno di 24 ore, tre prelievi multi-organo sono stati effettuati nella città, di cui due presso l’Ospedale Piemonte dell’IRCCS Bonino Pulejo.

La notizia di questi trapianti è giunta a distanza, dopo che il commissario straordinario Vincenzo Barone, il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi e i direttori sanitario e scientifico Giuseppe Rao e Angelo Quartarone, hanno ricevuto la rassicurazione dai vertici del Centro Regionale Trapianti, Giorgio Battaglia e Vincenzo Mazzarese. La conferma del successo dei trapianti ha portato una luce di speranza e certezza per il futuro di almeno otto persone che hanno finalmente lasciato dietro di sé la difficile lista d’attesa, sospesa tra la vita e la morte. Il 2024 è iniziato con una nuova prospettiva, non solo di speranza ma di certezza di un futuro migliore per coloro che, grazie a questi trapianti, hanno avuto una seconda possibilità di vita. Tra i beneficiari c’è anche un giovane che, inserito in superurgenza nazionale, aveva poche ore di vita rimaste e che ha potuto salutare il nuovo anno grazie a questo inaspettato dono di Natale. Il gesto di solidarietà e profonda umanità è stato reso possibile grazie alla scelta coraggiosa di chi, pur lasciando questa vita, ha consentito alla propria famiglia di compiere un atto di generosità senza pari. Un semplice “si” scritto su un foglio di consenso ha cambiato il destino di altre persone, trasformando il donatore in un eroe che vive nei ricordi e nei sorrisi di coloro che ora possono continuare a vivere grazie ai suoi organi. L’efficacia di questa complessa operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento impeccabile del CRT Sicilia e al coinvolgimento di numerosi attori, divisi per ordine di scena. Dall’accertamento della morte cerebrale, al mantenimento del donatore, agli specialisti delle UU.OO., ai laboratori di analisi, alla sala operatoria e alla scorta del 118 e della Polizia Municipale, tutti hanno contribuito a questo “film d’azione” della vita.

Oltre 72 ore di suspense hanno coinvolto diverse aziende sanitarie e istituzioni, culminando in un finale che, sebbene segni la conclusione di questa storia, lascia la porta aperta a nuove storie di speranza e generosità. In un momento di perdita, chi ha trovato il coraggio di donare ha regalato gioia e l’emozione di vivere al prossimo e agli altri, aprendo la strada a nuovi capitoli di vita da raccontare.