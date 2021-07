E' STATO TRATTO IN SALVO..., UN QUARANTUNENNE IN EVIDENTE STATO DI AGITAZIONE

Nei giorni scorsi, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Polistena hanno salvato un uomo che, nelle ore serali, si era perso tra i boschi del comune di Galatro. Il quarantunenne, in evidente stato di agitazione, aveva contattato la locale Sala Operativa tramite il numero d’emergenza 113, comunicando di aver intrapreso un sentiero nel bosco e di non riuscire più a trovare la strada per il ritorno.

Dopo averlo tranquillizzato, gli operatori della #Polizia di Stato hanno tempestivamente diramato la nota agli Agenti della Sezione Volanti che, mantenendo il contatto telefonico con il disperso ed individuandone la posizione sul GPS, sono riusciti a guidarlo fino al raggiungimento della strada principale.

L’uomo, che in meno di un’ora è rientrato a casa, ha ricontattato telefonicamente i poliziotti del Commissariato di Polistena per ringraziarli dell’aiuto dato. La capillare conoscenza del territorio e la tempestività nei soccorsi sono i tratti che caratterizzano l’operato della Polizia di Stato, da sempre al fianco del cittadino.

“#essercisempre”.