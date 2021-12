Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Polistena hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un asilo privato di Palmi e 3 operatrici della stessa struttura, rispettivamente per favoreggiamento personale e per abbandono di minore. Nei fatti, le indagini hanno avuto origine dalla denuncia presentata al Commissariato di P.S. dai genitori di un piccolo frequentatore dell’asilo per una riferita aggressione subita da un altro bambino.

Il personale della Polizia di Stato per meglio ricostruire i fatti in argomento si è recato presso la struttura per raccogliere informazioni utili dal titolare su quanto accaduto ed estrapolare le immagini del sistema di video sorveglianza presente nell’asilo.

All’atto del controllo, gli agenti hanno avuto modo di constatare che il titolare aveva cancellato l’intera memoria dal sistema di videosorveglianza e scaricato su memoria esterna, che ha consegnato agli operatori, soltanto una parte delle immagini che hanno permesso di accertare l’aggressione avvenuta durante il riposo pomeridiano svoltosi per oltre 40 minuti senza vigilanza. Il titolare dell’asilo è stato denunciato per favoreggiamento personale, atteso l’eliminazione di una parte delle immagini contenute nel DVR del sistema di videosorveglianza, e 3 operatrici della stessa struttura sono state denunciate per abbandono di minori.