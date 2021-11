IN TALE CONTESTO I MILITARI, HANNO ARRESTATO 2 PERSONE, 1 DELLE QUALI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DAI RAPPRESENTANTI DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio, in particolare sono stati predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, impiegando personale delle Stazioni dipendenti Compagnie nel capoluogo. In tale contesto, i Carabinieri hanno arrestato 2 persone, 1 delle quali in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, hanno arrestato, in flagranza, per tentato furto aggravato e danneggiamento, un giovane messinese, già noto alle forze dell’ordine che, dopo essersi furtivamente introdotto all’interno dei locali amministrativi di un ente pubblico, è stato sorpreso e bloccato dai militari dell’Arma, intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al N.U.E 112, mentre era intento ad asportare generi alimentari dal refettorio. Il successivo sopralluogo effettuato dai Carabinieri ha permesso di riscontrare che, all’interno dei locali, il giovane aveva anche danneggiato una porta d’accesso ed alcuni apparati informatici. Pertanto il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento. Espletate le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Tuttavia, in violazione delle prescrizioni impostegli, poco dopo, a seguito di controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, l’uomo non è stato trovato dai Carabinieri presso la propria abitazione, dalla quale si era arbitrariamente allontanato senza alcuna autorizzazione. Scattate le ricerche, il giovane è stato rintracciato da militari dell’Arma ed arrestato, in flagranza di reato, per evasione dagli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di un cittadino straniero per maltrattamenti in famiglia in danno della propria moglie. L’uomo è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri che, al termine delle formalità di rito, lo hanno tradotto presso l’abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.