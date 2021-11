Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio su tutta la provincia ed in particolare sono stati predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, impiegando personale delle Stazioni dipendenti dalle varie Compagnie.

Ecco nel dettaglio le azioni poste in essere nella zona tirrenica:

i Carabinieri della Stazione di Cesarò, supportati dai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra (ME), nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati, nello specifico, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un’uomo originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di ssotanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo a bordo del proprio autoveicolo nel centro abitato di Cesarò sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo circa 67 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana già suddivisa in dosi, celata all’interno del mezzo. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito ai Carabinieri di rinvenire, all’interno di un garage, ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo occultata in 3 sacchetti di plastica, nonché un bilancino di precisione. Pertanto, il bilancino di precisione e tutta la sostanza stupefacente, che è stata inviata presso i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;

i Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena (ME), con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Saponara (ME), hanno arrestato, in flagranza di reato, un messinese, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di evasione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato dai Carabinieri nel cortile condominiale, all’esterno dell’abitazione, senza alcuna autorizzazione e, all’atto della contestazione della violazione delle prescrizioni, si è opposto ai militari, proferendo minacce nei loro confronti. Inoltre, sottoposto a perquisizione domiciliare, l’individuo è stato trovato in possesso di tre coltelli da cucina con lama di 20 cm, che sono stati sequestrati. Pertanto, al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi;

in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, i Carabinieri della Stazione di Spadafora (ME) hanno arrestato un messinese per i reati di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e bancarotta fraudolenta commessi in Messina e Milano dal 2011 al 2018. L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione;

i Carabinieri della Stazione di Falcone (ME), in esecuzione di un’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Varese, hanno arrestato un giovane del luogo che dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di rapina commesso a Milano nel 2018. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria;