Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il giovane, condannato in via definitiva a 3 anni e 10 mesi di reclusione, era già stato arrestato nell’aprile dello scorso anno nell’ambito dell’operazione “Alcantara” condotta dai Carabinieri della Compagnia di Taormina poiché destinatario di ordinanza di custodia cautelare per i medesimi reati.

Il soggetto, dopo un periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari era stato messo in libertà in attesa del processo. Nell’ambito delle attività di indagine relative all’operazione “Alcantara”, il giovane era stato ritenuto membro di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti nell’area di Giardini Naxos e si occupava di fornire supporto logistico con propri mezzi di locomozione per il trasporto della droga, per accompagnare i sodali ad effettuare cessioni di sostanza stupefacente, nonché partecipando in prima persona alla cessione di sostanza stupefacente sia in via diretta sia quale intermediario tra i sodali ed i clienti. Pertanto, i Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos hanno rintracciato il destinatario del provvedimento restrittivo presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi per l’espiazione della pena.