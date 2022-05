“Nel contesto della manifestazione indetta da Filippo Pansera (il responsabile Provinciale del Partito Nazionale ‘Più Italia’ con sede a Frosinone) e tenutasi domenica 15 maggio 2022 in piazza Francesco Lo Sardo a Messina, per ricordare il tentato ed illegale sgombero effettuato dall’ex sindaco Cateno De Luca unitamente ai vigili Urbani…, sul medesimo luogo in data 31 ottobre 2021, allorchè il primo cittadino tentò di cacciare gli espositori di libri aderenti al Circolo Pickwick, è stato intervistato Carlo Carmelo Callegari referente locale del ‘Partito Animalista’ che in quei momenti difese i librai”.

Bisogna precisare, che chi esponeva e tuttora espone le stampe in quella zona non ha violato ne viola alcuna Legge, rispettava e rispetta i dettami della Costituzione italiana e come riferì la funzionaria comunale Salvatora Rattazzi al Callegari l’attività promossa dai soci del sodalizio non era soggetta e non è assoggettabile all’onere del pagamento del suolo pubblico essendo la stessa occasionale e non producente fini di lucro.