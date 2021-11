Nel corso della notte da poco trascorsa, verso le ore 03.00, un individuo al volante di una Toyota Yaris grigia, con il proprio mezzo per cause attualmente al vaglio dei rappresentanti delle forze dell’ordine che sono intervenuti ha centrato nei pressi del noto Ritrovo “Il Cavallino” di via Garibaldi a Messina due autovetture ed un ciclomotore in sosta… rispettivamente una Fiat 500, una Smart Fortwo e un Honda SH per poi dileguarsi.

Pochi istanti dopo il fatto…, l’automobilista è stato raggiunto e fermato dai componenti di una pattuglia della Polizia di Stato. Nella zona sono intervenuti anche gli afferenti all’equipaggio notturno dei vigili Urbani i quali hanno effettuato i rilievi per potere ricostruire la dinamica del sinistro…, denunciando inoltre l’uomo all’autorità giudiziaria dal momento che lo stesso ha declinato l’invito a sottoporsi agli esami alcolemici di rito.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.