Nel corso dell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno intensificato i controlli, lungo la fascia costiera di competenza, volti alla prevenzione dei reati predatori, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

In particolare, i servizi hanno riguardato prevalentemente le zone interessate dalla c.d. movida del centro di Capo d’Orlando, con l’attuazione di posti di controllo lungo le principali arterie stradali con l’utilizzo dell’etilometro.

Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno deferito, in stato di libertà, alla competente Procura della Repubblica di Patti (ME):

un 45enne ed un 40enne ritenuti responsabili del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposti al previsto accertamento, risultava a loro carico un tasso alcolemico, rispettivamente di 3,27 g/l e di 2,72 g/l. Nella circostanza si procedeva anche al ritiro delle patenti di guida ed al sequestro dei veicoli;

un 29enne, che alla guida della sua autovettura non si fermava all’Alt intimato dai militari che, a seguito di inseguimento, lo raggiungevano, sottoponendolo al previsto accertamento alcoltest che rilevava un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l. Nella circostanza si procedeva anche al ritiro della patente di guida ed all’irrogazione della sanzione amministrativa per non essersi fermato al posto di controllo.

Sempre nel corso del medesimo servizio 2 persone, un 22enne ed un 37enne, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish, detenute per uso personale, con il sequestro di 6 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Inoltre, sono state riscontrate diverse violazioni per mancata revisione periodica dei veicoli e per uso del telefono cellulare alla guida di autovetture. Nel corso dei controlli sono state eseguite nr. 3 perquisizioni personali e veicolari e sottoposti a controllo nr. 72 persone e 47 veicoli. La sostanza stupefacente sequestrata nel corso del servizio è stata inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.