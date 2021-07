Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha proceduto all’arresto di F.M., 30enne romano.

In particolare i poliziotti, dopo aver monitorato gli spostamenti del giovane ed averlo visto uscire da un appartamento a Guidonia, hanno proceduto al suo controllo. Sono stati cosí rinvenuti indosso allo stesso ben 6 kg di hashish. Nel corso della successiva perquisizione dell’appartamento, risultato al momento disabitato, sono stati trovati altri 8 kg di hashish, 205 gr di cocaina, più materiale per il confezionamento della droga.

Al secondo piano dell’abitazione i poliziotti hanno poi scoperto una vera e propria piantagione di marijuana. 5 le piante sequestrate al termine dell’attività oltre a macchinari utilizzati per la coltivazione della sostanza stupefacente. Dopo gli atti di rito il 30enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

