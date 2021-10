Nel corso di predisposti servizi di Polizia, finalizzati al contrasto della criminalità, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni, conosciuto alle forze di Polizia, perché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e una donna di 36 anni, di nazionalità polacca, in quanto colti nella flagranza del reato di detenzione di arma tipo guerra (una pistola Beretta FS/92 cal. 9).

L’uomo è accusato, anche, di aver violato le prescrizioni relative agli arresti domiciliari cui è sottoposto. In specie, a seguito di una perquisizione dell’immobile ove abita l’arrestato, all’interno dell’armadio posto nella camera da letto, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con relativo caricatore bifilare inserito e un altro caricatore bifilare di riserva. L’arma è una pistola di ordinanza, in uso alle Forze di Polizia, probabilmente provento di ricettazione, sulla provenienza della quale sono ancora in corso accertamenti. Al termine delle incombenze di legge, entrambi gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sono stati posti ai domiciliari.