Nel corso di un incontro tenuto questa mattina in via Placida, dopo le ore 11.00, presso la sede della locale Questura, il questore di Messina dottor Gennaro Capoluongo ha colto l’occasione per fare gli auguri di buon Natale alla cittadinanza messinese.

Alla iniziativa erano presenti, i giornalisti delle più importanti realtà editoriali del panorama informativo della città dello Stretto.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.